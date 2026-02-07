Трамп скасував 25% мита на індійські товари, запроваджені через купівлю нафти з РФ

Президент США Дональд Трам скасував штрафні мита у розмірі 25% на всі індійські товари, які були запроваджені через купівлю російської нафти.
Про це по відомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Читайте також: Трамп дозволив вводити мита проти країн, які торгують з Іраном
Як повідомляють у Білому домі, у понеділок Трамп оголосив про торгівельну угоду з Індією, яка знизила американські тарифи на індійські товари до 18%. В обмін у Нью-Делі погодились припинити закупівлі російської нафти та знизити торгівельні бар'єри.
Reuters нагадує, що Індія значною мірою залежить від імпорту нафти, покриваючи близько 90% своїх потреб, а імпорт дешевшої російської нафти допоміг знизити її імпортні витрати після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, коли західні країни запровадили санкції на експорт енергоносіїв.
Нещодавно Індія почала уповільнювати свої закупівлі з Росії. У січні вони становили близько 1,2 мільйона барелів на день, і, за прогнозами, знизяться приблизно до 1 мільйона барелів на добу в лютому та 800 000 барелів на добу в березні, згідно з повідомленням Reuters.
Нагадаємо, у 2025–2026 роках адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила високі тарифи на індійські товари, щоб тиснути на Нью-Делі через великі закупівлі дешевої російської нафти, яку США вважали підтримкою економіки Росії під час війни в Україні.
Також ми повідомляли, що Сполучені Штати 2025 року запровадили мита проти Індії за купівлю венесуельської нафти. Однак тепер Вашингтон сказав Делі, що може відновити ці закупівлі, щоб допомогти замінити імпорт російської нафти.