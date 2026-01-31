ua en ru
США пропонують Індії венесуельську нафту замість російської, - Reuters

Субота 31 січня 2026 17:30
UA EN RU
США пропонують Індії венесуельську нафту замість російської, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати 2025 року запровадили мита проти Індії за купівлю венесуельської нафти. Однак тепер Вашингтон сказав Делі, що може відновити ці закупівлі, щоб допомогти замінити імпорт російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство пише, що Індія пообіцяла різко скоротити закупівлі російської нафти після того, як Вашингтон підвищив мита. Зокрема, у березні 2025 року президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на товари з країн, які купують венесуельську нафту.

Після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро 3 січня Вашингтон почав керувати урядом Каракаса і має намір контролювати нафтову промисловість країни на невизначений термін.

Як пояснює видання, спроби США постачати венесуельську нафту до Індії відбуваються на тлі прагнення Вашингтона скоротити доходи від російської нафти, які фінансують війну РФ проти України.

Водночас джерела не надали подробиць про те, чи буде венесуельську нафту продавати стороння торговельна компанія, як-от Vitol або Trafigura, або ж безпосередньо державна нафтова компанія Венесуели PDVSA.

Два співрозмовники Reuters сказали, що Індія найближчим часом скоротить імпорт російської нафти до рівня нижче 1 млн барелів на добу.

У січні обсяг видобутку становить близько 1,2 млн барелів на добу, і як прогнозує одне з двох джерел, у лютому зниження буде до 1 млн барелів, а в березні - до 800 барелів на добу.

Другий співрозмовник каже, що, як очікується, зрештою імпорт скоротиться приблизно до 500-600 тисяч барелів на добу, що допоможе країні укласти торговельну угоду зі США.

