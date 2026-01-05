ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп пригрозив Індії новими тарифами за торгівлю з Росією

Понеділок 05 січня 2026 12:13
UA EN RU
Трамп пригрозив Індії новими тарифами за торгівлю з Росією Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Індії новими тарифами через закупки урядом країни російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг американського президента у літаку.

"Прем'єр-міністр (Нарендра – ред.) Моді — дуже хороша людина. Він хороший хлопець. Він знав, що я нещасливий. Було важливо зробити мене щасливим. Але вони (Індія та РФ – ред,) торгують, і ми можемо дуже швидко підвищити тарифи на їх товари", - зазначив Трамп.

Варто зазначити, що індійські та американські економісти та дипломати наразі працюють над новою масштабною торгівельною угодою між двома країнами.

Тиск США на Індію

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати підвищили мита на більшість індійських товарів до 50%, частково прив’язавши додаткові тарифи до закупівель Індією російських енергоносіїв та озброєння. Це сильно вдарило по індійських компаніях, що активно експортують продукцію до США.

У листопаді стало відомо, що індійський енергетичний гігант Reliance Industries повністю припинив імпорт російської нафти, дотримуючись міжнародних санкцій. Однак постачання вже відновлені.

Зокрема, танкери, завантажені майже 2,2 млн барелів російської нафти Urals, були помічені на шляху до індійського найбільшого нафтопереробного заводу.

Також на початку січня Індія звернулась до нафтопереробних компаній з вимогою розкривати інформацію щодо закупівель російської та американської нафти. Причина полягає у прагненні Нью-Делі укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

За даними Reuters, походження закупівель нафти компаніями Індії, як правило, вказуються в щомісячних митних даних та аналітичних звітах приватних компаній. Однак цей випадок є першим, коли уряд щотижня прагне отримувати таку інформацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Дональд Трамп
Новини
Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП
Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем