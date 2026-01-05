Трамп пригрозив Індії новими тарифами за торгівлю з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг американського президента у літаку.

Варто зазначити, що індійські та американські економісти та дипломати наразі працюють над новою масштабною торгівельною угодою між двома країнами.

"Прем'єр-міністр (Нарендра – ред.) Моді — дуже хороша людина. Він хороший хлопець. Він знав, що я нещасливий. Було важливо зробити мене щасливим. Але вони (Індія та РФ – ред,) торгують, і ми можемо дуже швидко підвищити тарифи на їх товари", - зазначив Трамп.

Тиск США на Індію

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати підвищили мита на більшість індійських товарів до 50%, частково прив’язавши додаткові тарифи до закупівель Індією російських енергоносіїв та озброєння. Це сильно вдарило по індійських компаніях, що активно експортують продукцію до США.

У листопаді стало відомо, що індійський енергетичний гігант Reliance Industries повністю припинив імпорт російської нафти, дотримуючись міжнародних санкцій. Однак постачання вже відновлені.

Зокрема, танкери, завантажені майже 2,2 млн барелів російської нафти Urals, були помічені на шляху до індійського найбільшого нафтопереробного заводу.

Також на початку січня Індія звернулась до нафтопереробних компаній з вимогою розкривати інформацію щодо закупівель російської та американської нафти. Причина полягає у прагненні Нью-Делі укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

За даними Reuters, походження закупівель нафти компаніями Індії, як правило, вказуються в щомісячних митних даних та аналітичних звітах приватних компаній. Однак цей випадок є першим, коли уряд щотижня прагне отримувати таку інформацію.