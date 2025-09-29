Трамп ще не ухвалив рішення про надання Tomahawk Україні, - Келлог

Рішення про потенційне надання далекобійних ракет Tomahawk Україні поки не ухвалене. Остаточне слово залишається лише за президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News .

"Що ж, це рішення ще не прийнято, але він попросив. Я знаю, що президент Зеленський справді попросив їх, що було підтверджено віце-президентом Венсом (віце-президент США Джей Ді Венс - ред.) у дописі в соціальних мережах. Це буде вирішувати президент", - сказав Келлог.

У відповідь Келлог наголосив, що рішення щодо передачі цих ракет ще не ухвалене і перебуває виключно у компетенції президента США.

"Чи дамо ми йому Tomahawk?", - запитав журналіст спецпредставника.

Як сказав журналіст, минулого тижня президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням надати далекобійні ракети Tomahawk Україні.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Кіт Келлог підтвердив, що американський лідер вважає за доцільне, щоб українські війська завдавали далекобійних ударів по території Росії.

Що відомо про ракети Tomahawk

Це далекобійні крилаті ракети великої точності, які використовуються переважно ВМС США.

Вони здатні уражати наземні цілі на сотні кілометрів, забезпечуючи значну глибину удару. Tomahawk вважаються одними з найефективніших і точних ракет у світі, здатних знищувати важливі військові та стратегічні об’єкти.

Ракети Tomahawk для України

Як відомо, протягом останнього року Україна неодноразово піднімала питання про постачання ракет Tomahawk і включала їх до списку озброєнь, який подавала кілька місяців тому.

Раніше експрезидент США Джо Байден відмовляв Україні у передачі цих ракет, оскільки вони входили до 10-пунктного "Плану перемоги" Зеленського та могли дістати до Москви, що вважалося надто ризикованим і могло призвести до ескалації конфлікту.

А нещодавно The Wall Street Journal писало, що Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку поінформував Зеленського про готовність зняти обмеження на удари далекобійною зброєю по Росії.