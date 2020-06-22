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Трамп о "Северном потоке-2": мы должны защитить Германию от России

Новости » Политика     22.06.2020 - 08:18
Трамп о "Северном потоке-2": мы должны защитить Германию от России
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп раскритиковал "Северный поток-2"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия платит России миллиарды долларов за "новехонький газопровод". Трамп раскритиковал "Северный поток-2".

Об этом сообщает DW.

Трамп заявил, что "мы должны защитить Германию от России".

Отметим, США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода из-за усиления зависимости Европы от поставок российского газа.

Работы по строительству "Северного потока - 2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.

Напомним, в Бундестаге призвали Меркель отказаться от поддержки "Северного потока-2".

Отметим, в Германии раскритиковали новые санкции США против "Северного потока-2".

Также ранее сообщалось, что 4 июня в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северного потока - 2".

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Северный поток-2Дональд Трамп
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