В Бундестаге призвали Меркель отказаться от поддержки "Северного потока-2"

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Таким образом она должна отреагировать на убийство чеченца в Берлине

В Германии замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера страны Ангелу Меркель прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток-2". Канцлер должна это сделать на фоне расследования убийства в Берлине грузина Зелимхана Хангошвили, в котором обвиняют РФ.

Об этом пишет газета Bild.

По словам Ламбсдорфа, канцлеру будет трудно убедить других европейцев жестко отреагировать на действия РФ, если она в то же время продолжит поддержку "Северного потока-2".

"Давайте подумаем о том, что произошло, когда российские разведчики напали на Сергея Скрипала в Англии. Европейские страны совместно выслали 140 российских дипломатов", - отметил немецкий политик.

Он добавил, что ожидает четкую позицию от канцлера.

"Канцлер знает Владимира Путина очень хорошо, она хорошо знает Россию, хорошо говорит по-русски, и она точно знает, что российская политика грубая по отношению к Германии и Европейского союза. Поэтому я не понимаю, почему она и ее правительство так долго поддерживают этот трубопроводный проект. Я думаю, что это нужно отменить", - сказал Ламбсдорф.

Напомним, в центре Берлина 23 августа 2019 года тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили. Прокуратура Германии обвинила гражданина РФ Вадима Красикова в убийстве гражданина Грузии.

РБК-Украина писало, что Меркель заявила, что Германия может ввести новые санкции против РФ из-за убийства Хангошвили.

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Автор: Инна Собора