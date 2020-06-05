В Германии раскритиковали новые санкции США против "Северного потока-2"

Фото: Бернд Вестфаль (bernd.westphal.de)

Вестфаль считает, что в США сейчас достаточно своих внутриполитических задач

В немецкой правительственной коалиции раскритиковали намерение Соединенных Штатов вести новые санкции против "Северного потока-2". Там заявили, что энергетическая политика решается в Берлине или Брюсселе, а не в Вашингтоне.

Об этом сообщает Handelsblatt.

По словам представителя Социал-демократической партии по экономической политике Бернда Вестфаля, Германия способна самостоятельно регулировать поставки природного газа.

"У нас есть суверенитет, чтобы самостоятельно регулировать наши поставки природного газа. Энергетическая политика решается в Берлине или Брюсселе, а не в Вашингтоне", - сказал Вестфаль.

Также он добавил, что в Соединенных Штатах сейчас достаточно своих внутриполитических задач.

"Не дело американских политиков вмешиваться в решение энергетической политики. Сейчас в США достаточно внутриполитических задач, которые срочно нуждаются в регулировании", - сообщил депутат.

Отметим, в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Согласно которому санкции Соединенных Штатов применяются как к судам, которые осуществляют все работы по прокладке труб, так и к тем, кто способствует предоставлению этих судов, а также предоставляет страховые услуги, портовое оборудование или услуги по их швартовки.

Однако для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом.

Напомним, национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" прокомментировала внесенный в Сенат Соединенных Штатов законопроект, которым предлагается расширить санкции против российского газопровода "Северный поток 2".

Также ранее сообщалось, что 4 июня в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северного потока - 2".

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Автор: Андрей Козловский