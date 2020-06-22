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Трамп про "Північний потік-2": ми повинні захистити Німеччину від Росії

Новини » Політика     22.06.2020 - 08:18
Трамп про "Північний потік-2": ми повинні захистити Німеччину від Росії
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп розкритикував "Північний потік-2"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Німеччина платить Росії мільярди доларів за "новісінький газопровід". Трамп розкритикував "Північний потік-2".

Про це повідомляє DW.

Трамп заявив, що "ми повинні захистити країну від Росії".

Зазначимо, США і ряд європейських держав виступають проти спорудження газопроводу через посилення залежності Європи від поставок російського газу.

Роботи з будівництва "Північного потоку - 2" призупинені через санкцій США щодо європейських підрядників, які вступили в силу в грудні 2019 року.

Нагадаємо, в Бундестазі закликали Меркель відмовитися від підтримки "Північного потоку-2".

Зазначимо, у Німеччині розкритикували нові санкції США проти "Північного потоку-2".

Також раніше повідомлялося, що 4 червня в Сенат Сполучених Штатів внесли законопроект про розширення санкцій проти російського газопроводу "Північного потоку - 2".

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Северный поток-2Дональд Трамп
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