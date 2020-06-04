В Сенат США внесли законопроект о расширении санкций против "Северного потока-2"

Фото: Сенат США (flickr.com/photos/faceme)

Документ должен "уточнить и расширить" существующие санкции против российского газопровода

В Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северного потока - 2". Документ усиливает санкции законопроекта "Об энергетической безопасности Европы", который блокирует завершение строительства газопровода.

Об этом сообщил один из его соавторов сенатор-республиканец Джон Баррассо.

По его словам, документ должен "уточнить и расширить" существующие санкции.

"Президент России Владимир Путин продолжает пытаться обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект раз и навсегда прояснит, что те, кто каким-либо образом вовлечен в строительство трубопровода, столкнутся с серьезными и немедленными американскими санкциями", - отметил Барроссо.

Законопроект поддержали пять членов палаты от обеих партий, включая сенатора от Техаса Теда Круза.

Отметим, что газопровод "Северный поток - 2" является проектом российского "Газпрома". Он должен связать Российскую Федерацию с Германией по дну Балтийского моря, в обход транзитных государств. На данный момент его готовность составляет 93%.

Трубопровод также несет угрозу для Украины, поскольку после завершения его строительства, транзитный путь в ЕС потеряет стратегическую значимость, что может привести к эскалации конфликта с Россией.

Ранее ожидалось, что строительство "Северного потока-2" завершиться до конца прошлого года, однако после запуск газопровода перенесли на конец 2020 года.

Напомним, что новые санкции против "Северного потока-2" планируют ввести уже на этой неделе.

Кроме того, в Российской Федерации заявляли о намерении достроить газопровод "Северный поток-2", несмотря на санкции США.

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Автор: Лера Полищук