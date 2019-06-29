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Трамп сделал тему украинских моряков приоритетной, - Путин

Новости » Политика    29.06.2019 - 11:47
Трамп сделал тему украинских моряков приоритетной, - Путин
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Reuters)

Путин отметил, что не имеет решения этого вопроса

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по завершению саммита G20 в Осаке заявил, что Дональд Трамп сделал тему освобождения украинских моряков одной из приоритетных во время встречи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Путин рассказал, что тема украинских моряков поднималась во время встречи с президентом США Трампом. Он добавил, что пока не имеет решения этой ситуации.

"Мы объяснили, что там происходит. Обсудили эту тему. Решения пока нет. Идет судебное разбирательство. Необходимо дождаться (завершения - ред.), потом будем это решать", - отметил президент РФ.

Кроме того, по словам Путина, вопрос освобождения украинских моряков "не должен быть связанным с предвыборной кампанией в Украине".

Напомним, ранее сообщалось, что во время встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 поднимался вопрос освобождения украинских моряков. Мэй заявила, что действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность и что для достижения любого прогресса необходимо прекращение конфликта и освобождение 24 украинских военнослужащих.

Как писало РБК-Украина, во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке президент США Дональд Трамп поднимал тему освобождения украинских моряков.

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