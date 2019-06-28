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Мэй потребовала от Путина освободить украинских моряков

Новости » В мире    28.06.2019 - 15:46
Мэй потребовала от Путина освободить украинских моряков
Фото: Фото: Тереза Мэй и Владимир Путин (ТАСС)

Премьер Британии провела первую встречу с Путиным с марта прошлого года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путинным на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке выразила обеспокоенность дестабилизирующими действиями России по всему миру. Об этом сообщил представитель Даунинг Стрит.

В частности, Мэй заявила Путину, что не может быть нормализации двусторонних отношений, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам, включая враждебные интервенции в других странах, дезинформацию и кибератаки, которые подрывают положение России в мире.

Премьер-министр Великобритании заявила, что у нее неопровержимые доказательства того, что Россия стояла за химической атакой в Солсбери.

Также Мэй заявила, что действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность и что для достижения какого-либо прогресса необходимо прекращение конфликта и освобождение 24 украинских военнослужащих, чьи суда были насильственно захвачены в Черном море.

Как сообщалось, премьер-министр Британии Тереза Мэй встретилась с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке.

Отметим, что это первая встреча Мэй и Путина на международном уровне после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери в марте прошлого года.

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