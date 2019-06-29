Трамп зробив тему українських моряків пріоритетною, - Путін

Фото: Дональд Трамп та Володимир Путін (Reuters)

Путін зазначив, що не має вирішення цього питання

Президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції по завершенню саміту G20 в Осаці заявив, що Дональд Трамп зробив тему звільнення українських моряків однією з пріоритетних під час бесіди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Путін розповів, що тема українських моряків піднімалася під час зустрічі з президентом США Трампом. Він додав, що наразі не має вирішення цієї ситуації.

"Ми пояснили, що там відбувається. Обговорили цю тему. Рішення поки немає. Йде судовий розгляд. Необхідно дочекатися (завершення - ред.), потім будемо це вирішувати", - зазначив президент РФ.

Крім того, за словами Путіна, питання звільнення українських моряків "не повинне бути пов'язане з передвиборчою кампанією в Україні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час зустрічі прем'єр-міністра Британії Терези Мей з російським президентом Володимиром Путіним на полях саміту G20 піднімалося питання звільнення українських моряків. Мей заявила, що дії Росії в Україні викликають глибоку стурбованість і що для досягнення будь-якого прогресу необхідно припинення конфлікту і звільнення 24 українських військовослужбовців.

Як писало РБК-Україна, під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Осаці президент США Дональд Трамп піднімав тему звільнення українських моряків.