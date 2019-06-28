Трамп поднял тему пленных украинских моряков на встрече с Путиным

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (whitehouse.gov)

Вопрос обсуждался во время переговоров в Осаке

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке поднимал тему освобождения украинских моряков. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По словам, Пескова, президент России дал по этому вопросу необходимые разъяснения.

Он также добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток - 2" на встрече президентов не обсуждалась.

"Мы также констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

В то же время, перед встречей с Путиным Трамп сказал журналистам, что тема пленных украинских моряков не обсуждалась. Отвечая на вопрос, является ли эта тема проблемой в отношениях США и России, он заявил: "Мы не обсуждали этого".

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путинным на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке выразила обеспокоенность дестабилизирующими действиями России по всему миру и потребовала от Путина освободить украинских моряков.