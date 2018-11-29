Трамп считает саммит G20 "очень хорошим временем" для встречи с Путиным

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

Встреча Трампа с Путиным запланирована на 16:30 1 декабря

Президент США Дональд Трамп считает саммит G20 в Аргентине "очень хорошим временем" для встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"Трамп заявил, что саммит G20 "очень хорошее время" для встречи с Путиным", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Трампа с Путиным запланирована на 16:30 1 декабря на полях саммита G20. Как известно, из-за ситуации в Керченском проливе, где РФ напала на украинские корабли, захватила три судна и 24 моряков, Трамп заявлял, что может отменить встречу с Путиным.

Вместе с тем, в Кремле заявляли, что ничего не знают об отмене встрече. Также в РФ сообщили, о чем будут разговаривать президент РФ и США.

Так, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в ходе встречи президенты РФ и США обсудят двусторонние отношения, стратегическую безопасность и региональные конфликты.

Кроме того, сообщалось, что Трамп пообещал разобраться с атакой РФ на украинские корабли в Керченском проливе.