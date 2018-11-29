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Трамп вважає, що саміт G20 "дуже хорошим часом" для зустрічі з Путіним

Новини » Політика    29.11.2018 - 18:12
Трамп вважає, що саміт G20 "дуже хорошим часом" для зустрічі з Путіним
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

Зустріч Трампа з Путіним запланована на 16:30 1 грудня

Президент США Дональд Трамп вважає саміт G20 в Аргентині "дуже хорошим часом" для зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"Трамп заявив, що саміт G20 "дуже гарний час для зустрічі з Путіним", - йдеться в повідомленні.

Трамп вважає, що саміт G20 &quot;дуже хорошим часом&quot; для зустрічі з Путіним

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч Трампа з Путіним запланована на 16:30 1 грудня на полях саміту G20. Як відомо, через ситуацію у Керченській протоці, де РФ напала на українські кораблі, захопила три судна і 24 моряків, Трамп заявляв, що може відмінити зустріч з Путіним.

Разом з тим, в Кремлі заявляли, що нічого не знають про скасування зустрічі. Також в РФ повідомили, про що розмовлятимуть президент РФ і США.

Так, за словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, в ході зустрічі президенти РФ і США обговорять двосторонні відносини, стратегічну безпеку і регіональні конфлікти.

Крім того, повідомлялося, що Трамп пообіцяв розібратися з атакою РФ на українські кораблі в Керченській протоці.

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Новини України G20Володимир ПутінДональд Трамп
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