Трамп пообещал разобраться с атакой РФ на украинские корабли в Керченском проливе

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ранее Трамп заявлял, что "ему не нравится то, что происходит"

Президент Соединенных Штатов Америки (США) заявил, что он разберется с нападением РФ на украинские корабли и моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа газете The New York Post.

"Мы посмотрим, мы собираемся разобраться в том, что случилось в Керченском проливе", - сказал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию в Керченском проливе. "Нам не нравится то, что происходит", - заявил он, подчеркнув, что надеется на улучшение ситуации.

Отметим, сенаторы Соедененных Штатов Америки разработали резолюцию, которая осуждает задержание украинских кораблей в Керченском проливе и призывающую освободить всех украинских моряков.

Кроме того, сенатор США от штата Нью-Джерси Боб Менендес призвал президента США Дональда Трампа увеличить военную поддержку Украине в связи с агрессией России возле Керченского пролива.

28 ноября 2018 года вступил в силу закон, которым предусматривается введение военного положения в Украине.

Согласно документу, военное положение вводится сроком на 30 дней и будет введено в следующих областях Украины: