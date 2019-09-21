Трамп считает "бессмысленными" действия США в Украине, - WP

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Washington Post пишет, что Трамп предпочитает сближение с Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона в Украине "бессмысленны и только раздражают Россию". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, он неоднократно обсуждал с Трампом вопросы поставок американских вооружений, но "президент считает, что то, что мы делаем в Украине, бессмысленно и просто раздражает россиян".

"Позиция президента в основном заключается в том, что мы должны признать тот факт, что россияне должны быть нашими друзьями, и кого волнуют украинцы?", - отметил он.

Напомним, ранее The Wall Street Journal писала, что Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским восемь раз называл фамилию кандидата в президенты США Джо Байдена. Он также призывал украинского лидера возобновить расследование против сына Байдена.

В начале сентября в США началось расследование относительно возможного давления со стороны Трампа на Зеленского по этом у поводу. Предполагается, что Хантер Байден во время работы членом правления газовой компании Burisma уклонялся от уплаты налогов.