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Трамп вважає "безглуздими" дії США в Україні, - WP

Новини » Політика    21.09.2019 - 10:46
Трамп вважає "безглуздими" дії США в Україні, - WP
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Washington Post пише, що Трамп воліє зближення з Росією

Президент США Дональд Трамп вважає, що дії Вашингтона в Україні "безглузді і тільки дратують Росію". Про це пише The Washington Post з посиланням на колишнього високопоставленого чиновника Білого дому.

За його словами, він неодноразово обговорював з Трампом питання поставок американських озброєнь, але "президент вважає, що те, що ми робимо в Україні, немає сенсу й просто дратує росіян".

"Позиція президента в основному полягає в тому, що ми маємо визнати той факт, що росіяни повинні бути нашими друзями, і кого хвилюють українці?", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal писала, що Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським вісім разів називав прізвище кандидата в президенти США Джо Байдена. Він також закликав українського лідера відновити розслідування проти сина Байдена.

На початку вересня в США почалося розслідування щодо можливого тиску з боку Трампа на Зеленського по цьому у приводу. Передбачається, що Хантер Байден під час роботи членом правління газової компанії Burisma ухилявся від сплати податків.

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Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд Трамп
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