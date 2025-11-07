ua en ru
Не Трамп. Рубіо назвав фаворита на президентських виборах 2028 року

США, П'ятниця 07 листопада 2025 19:42
Не Трамп. Рубіо назвав фаворита на президентських виборах 2028 року Фото: Марко Рубіо, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо переконаний, що віцепрезидент Джей Ді Венс є головним фаворитом на президентських виборах 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Марко чітко дав зрозуміти, що якщо Джей Ді вирішить балотуватися, він стане кандидатом від партії. Рубіо зробить усе можливе, щоб допомогти віцепрезидентові у цих зусиллях", - зазначило наближене до держсекретаря джерело.

Видання вважає, що такі заяви свідчать про початок підготовки частини республіканців до боротьби за лідерство в партії, не дивлячись на те, що другий термін президентства Дональда Трампа тільки розпочався.

Американський лідер неодноразово називав Венса та Рубіо своїми можливими наступниками. При цьому обидва політики заявляють, що підтримують дружні стосунки та не конкурують між собою.

"Ніхто не очікує, що Марко залишить уряд чи почне критикувати чинного віцепрезидента", - повідомило інше джерело.

Співрозмовник Politico, близький до Білого дому, повідомив, що "існує очікування, що Джей Ді висуне свою кандидатуру, а Рубіо стане його напарником на виборах".

Згідно із опитуванням видання, серед виборців, які підтримали Трампа минулого року, Венс наразі має найвищий рівень підтримки. 35% респондентів хотіли б бачити кандидатом від Республіканської партії саме його.

При цьому лише 2% опитаних віддали перевагу Рубіо, тоді як 60% не визначилися або не хочуть бачити жодного з них. На користь чинного президента висловилися 28% респондентів.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп розповів, що "навіть не думає про третій президентський термін".

Водночас він заявив, що йому подобаються Джей Ді Венс та Марко Рубіо, і додав, що у республіканців є сильна "лава запасних" на відміну від демократів.

Зазначимо, видання Axios ще на початку 2025 року писало, що Венса вже позиціонують, як наступника "Make America Great again" (MAGA) у 2028 році, тобто, кандидатом у президенти.

