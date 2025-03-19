Венса вже розглядають кандидатом на пост президента США у 2028 році, - Axios

З моменту, коли нині чинний очільник Білого дому Дональд Трамп призначив Джей Ді Венса кандидатом на посаду віцепрезидента США, і з моменту його вступу на посаду після виборів - минуло 8 місяців. Однак, Венса вже позиціонують, як наступника "Make America Great again" (MAGA) у 2028 році, тобто, кандидатом у президенти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

"Я думаю, що наразі неминуче, що Венс стане кандидатом (від Республіканської партії - ред.) у 2028 році. Він - майбутнє руху "Америка насамперед", і він уже себе зарекомендував", - сказав у коментарі виданню сенатор Джим Бенск, який є близьким союзником Трампа.

Axios пише, що багато хто з найдавніших помічників і найзатятіших прихильників Трампа вбачають тепер у віцепрезиденті засіб закріплення світогляду чинного президента США, принаймні на наступне десятиліття. На їхню думку, Трамп зруйнував стару Республіканську партію, а Венс може завершити будівництво нової.

Зокрема, Венс завоював прихильність прихильників Трампа за допомогою войовничих публічних виступів, умілим вибудовуванням стосунків із командою президента США, а також демонстрацією непохитної відданості баченню глави Білого дому.

Серед моментів згадується скандал віцепрезидента з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Хоч ситуація викликала критику по обидва боки Атлантики і навіть з боку деяких республіканців, проте розв'язка інциденту викликала оплески у вірних Трампу людей. Крім того, у захват республіканців привела "бійцівська" промова Венса на Мюнхенській конференції з безпеки.

Людина, близька до Дональда Трампа-молодшого, повідомила Axios, що син Трампа "на сьомому небі від щастя від результатів Джей-Ді та почувається повністю виправданим за те, що минулого літа витратив свій політичний капітал, підштовхуючи батька обрати Венса на посаду віцепрезидента". Крім того, Венс справив враження на фінансових магнатів з оточення Трампа.

Крім цього, він здобув підтримку завдяки зростаючій медіа-сфері MAGA, що включає подкасти і впливових осіб.

Так, Мет Бойл, який є главою вашингтонського бюро дружнього до Трампа видання Breitbart News, заявив, що коли йдеться про вибори 2028 року, то Венс є явним фаворитом і, "зараз ніхто не може зрівнятися з ним за силою".

"Він також проявив неабияку винахідливість, налагодивши міцні стосунки з багатьма представниками руху MAGA America First OG, а також із Конгресом, прийнявши порядок денний президента Трампа та затвердивши склад кабінету президента", - додав Бойл.

Крім того, старший редактор Human Events, який має численні зв'язки з представниками адміністрації Трампа, а також подорожував із главою Мінфіну США Скоттом Бессентом до України, регулярно називає Венса 48-м президентом Сполучених Штатів.