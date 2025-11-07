ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Не Трамп. Рубио назвал фаворита на президентских выборах 2028 года

США, Пятница 07 ноября 2025 19:42
UA EN RU
Не Трамп. Рубио назвал фаворита на президентских выборах 2028 года Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио убежден, что вице-президент Джей Ди Вэнс является главным фаворитом на президентских выборах 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Марко четко дал понять, что если Джей Ди решит баллотироваться, он станет кандидатом от партии. Рубио сделает все возможное, чтобы помочь вице-президенту в этих усилиях", - отметил приближенный к госсекретарю источник.

Издание считает, что такие заявления свидетельствуют о начале подготовки части республиканцев к борьбе за лидерство в партии, несмотря на то, что второй срок президентства Дональда Трампа только начался.

Американский лидер неоднократно называл Вэнса и Рубио своими возможными преемниками. При этом оба политика заявляют, что поддерживают дружеские отношения и не конкурируют между собой.

"Никто не ожидает, что Марко покинет правительство или начнет критиковать действующего вице-президента", - сообщил другой источник.

Собеседник Politico, близкий к Белому дому, сообщил, что "существует ожидание, что Джей Ди выдвинет свою кандидатуру, а Рубио станет его напарником на выборах".

Согласно опросу издания, среди избирателей, которые поддержали Трампа в прошлом году, Вэнс сейчас имеет самый высокий уровень поддержки. 35% респондентов хотели бы видеть кандидатом от Республиканской партии именно его.

При этом лишь 2% опрошенных отдали предпочтение Рубио, тогда как 60% не определились или не хотят видеть ни одного из них. В пользу действующего президента высказались 28% респондентов.

Напомним, недавно Дональд Трамп рассказал, что "даже не думает о третьем президентском сроке".

В то же время он заявил, что ему нравятся Джей Ди Вэнс и Марко Рубио, и добавил, что у республиканцев есть сильная "скамейка запасных" в отличие от демократов.

Отметим, издание Axios еще в начале 2025 года писало, что Вэнса уже позиционируют, как преемника "Make America Great again" (MAGA) в 2028 году, то есть, кандидатом в президенты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Марко Рубио
Новости
От 50-60 тысяч гривен: Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов в ВСУ
От 50-60 тысяч гривен: Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов в ВСУ
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины