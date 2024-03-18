Трамп розповів нову вигадану історію про телефонний дзвінок Зеленському, - CNN

Виступаючи на передвиборчому мітингу в Огайо, у суботу, 16 березня, Трамп розповів неправдиву історію про те, як він оприлюднив фейковий зміст телефонного дзвінка президенту України Володимиру Зеленському. Це змусило демократів робити "дедалі більш дикі й дикі" оцінки слів екс-президента Зеленському, "а потім ми опублікували плівку".

За словами Трампа, коли тодішня спікер Палати представників від Демократичної партії Ненсі Пелосі "почула" цей запис, вона була розлючена тим, що її обдурили попередні "неправдиві" описи дзвінка її союзників. Екс-президент стверджував, що Пелосі сказала це "своїм людям": "У що, чорт забирай, ви мене втягнули? Ви чули цей дзвінок? Він не робив нічого з цього!".

Трамп стверджував, що Пелосі сказали: "Давайте просто зробимо вигляд, що він це зробив, і продовжимо рухатися вперед".

У CNN перевірили факти та зазначили, що озвучена історія Трампа - повна вигадка. Жодного запису його розмови із Зеленським ніколи не було оприлюднено. Пелосі не могла розсердитися на своїх союзників після прослуховування запису розмови, тому що вона ніколи не чула запису цієї розмови. Насправді, через майже п'ять років після дзвінка у липні 2019 року, не існує жодного відомого американського запису розмови.

Те, що Білий дім Трампа фактично оприлюднив у вересні 2019 року, було приблизною письмовою стенограмою розмови, яка скоріше підтверджувала, ніж суперечила основним твердженням урядового викривача про те, що сказав Трамп.

Речник Пелосі Аарон Беннетт у неділю, 17 березня, заявив, що історія Трампа є "безфактурною нісенітницею".

"Телефонні розмови президента з іноземними лідерами зазвичай не записуються американською стороною. Замість цього вони неточно фіксуються в письмовій формі за допомогою програмного забезпечення та американських чиновників, які їх прослуховують", - зазначає CNN.

Підполковник армії у відставці Александр Віндман, який був одним із чиновників, що слухали розмову Трампа із Зеленським, будучи на той час головним експертом з питань України в Раді національної безпеки Білого дому (і який пізніше став важливим свідком у розслідуванні щодо імпічменту), повідомив телекомпанії у текстовому повідомленні в неділю, що "немає жодних записів" цієї розмови. "Він бреше", - сказав Віндман.

Нова історія Трампа перегукується з його неправдивими заявами часів президентства.

З кінця 2019 року Трамп намагається переписати реальність про телефонну розмову із Зеленським. У ній після того, як останній сказав, що Україна хоче купувати зброю у США, Трамп підштовхнув його розслідувати Джо Байдена, який тоді був потенційним опонентом Трампа від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року, а також дослідити безпідставну теорію змови про нібито втручання України у вибори 2016 року (в які втрутилася Росія).

Неправдива історія, з якою Трамп виступив на своєму суботньому мітингу, була більш драматичною версією неправдивих історій, які він розповідав понад чотири роки тому, і які CNN тоді перевірила на достовірність.

Розмова Трампа з Зеленським та імпічмент Трампа

19 грудня 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти тодішнього президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.

Тодішня спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічмента Трампа після публікації стенограми його розмови з Володимиром Зеленським. Під час цього діалогу Трамп натякав на необхідність розслідування справи сина його опонента Джо Байдена в Україні.

Крім того, американські ЗМІ повідомили, що Трамп використовував віце-президента Майка Пенса для тиску на Зеленського.

Наприкінці грудня 2019 року Трамп заявив, що цікавився питанням військової допомоги Україні за місяць до скандальної телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

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