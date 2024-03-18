Трамп рассказал новую вымышленную историю о телефонном звонке Зеленскому, - CNN

Выступая на предвыборном митинге в Огайо, в субботу, 16 марта, Трамп рассказал ложную историю о том, как он обнародовал фейковое содержание телефонного звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это заставило демократов делать "все более дикие и дикие" оценки слов экс-президента Зеленскому, "а потом мы опубликовали пленку".

По словам Трампа, когда тогдашняя спикер Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси "услышала" эту запись, она была разъярена тем, что ее обманули предыдущие "ложные" описания звонка ее союзников. Экс-президент утверждал, что Пелоси сказала это "своим людям": "Во что, черт возьми, вы меня втянули? Вы слышали этот звонок? Он не делал ничего из этого!".

Трамп утверждал, что Пелоси сказали: "Давайте просто сделаем вид, что он это сделал, и продолжим двигаться вперед".

В CNN проверили факты и отметили, что оглашенная история Трампа - полная выдумка. Ни одна запись его разговора с Зеленским никогда не была обнародована. Пелоси не могла рассердиться на своих союзников после прослушивания записи разговора, потому что она никогда не слышала записи этого разговора. На самом деле, спустя почти пять лет после звонка в июле 2019 года, не существует ни одной известной американской записи разговора.

То, что Белый дом Трампа фактически обнародовал в сентябре 2019 года, было приблизительной письменной стенограммой разговора, которая скорее подтверждала, чем противоречила основным утверждениям правительственного обличителя о том, что сказал Трамп.

Представитель Пелоси Аарон Беннетт в воскресенье, 17 марта, заявил, что история Трампа является "безфактурной чушью".

"Телефонные разговоры президента с иностранными лидерами обычно не записываются американской стороной. Вместо этого они неточно фиксируются в письменной форме с помощью программного обеспечения и американских чиновников, которые их прослушивают", - отмечает CNN.

Подполковник армии в отставке Александр Виндман, который был одним из чиновников, слушавших разговор Трампа с Зеленским, будучи в то время главным экспертом по вопросам Украины в Совете национальной безопасности Белого дома (и который позже стал важным свидетелем в расследовании по импичменту), сообщил телекомпании в текстовом сообщении в воскресенье, что "нет никаких записей" этого разговора. "Он лжет", - сказал Виндман.

Новая история Трампа перекликается с его ложными заявлениями времен президентства.

С конца 2019 года Трамп пытается переписать реальность о телефонном разговоре с Зеленским. В нем после того, как последний сказал, что Украина хочет покупать оружие у США, Трамп подтолкнул его расследовать Джо Байдена, который тогда был потенциальным оппонентом Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, а также исследовать безосновательную теорию заговора о якобы вмешательстве Украины в выборы 2016 года (в которые вмешалась Россия).

Ложная история, с которой Трамп выступил на своем субботнем митинге, была более драматичной версией ложных историй, которые он рассказывал более четырех лет назад, и которые CNN тогда проверила на достоверность.

Разговор Трампа с Зеленским и импичмент Трампа

19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против тогдашнего президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Тогдашняя спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа после публикации стенограммы его разговора с Владимиром Зеленским. Во время этого диалога Трамп намекал на необходимость расследования дела сына его оппонента Джо Байдена в Украине.

Кроме того, американские СМИ сообщили, что Трамп использовал вице-президента Майка Пенса для давления на Зеленского.

В конце декабря 2019 года Трамп заявил, что интересовался вопросом военной помощи Украине за месяц до скандального телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

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