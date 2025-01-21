Трамп розповів про плани зустрічі з Путіним: "війна РФ і України не повинна була починатися"

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що війна між РФ та Україною має завершитися "якнайшвидше". Та розповів про плани зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Після своєї інавгурації 20 січня Трамп в Овальному кабінеті висловися у розмові з журналістами про наміри домогтися завершення російсько-української війни.

"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною і Росією не повинна була починатися", - сказав новий президент США.

Згадуючи свої заяви як кандидата на президентських виборах про те, що він може покласти край війні в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду, Трамп зазначив, що у нього ще є півдня, щоб досягти мети.

Також Трамп розповів, що планує зустрітися з главою Кремля Путіним після того, як переговори між командами будуть налагоджені. Та додав, що процес вже триває.