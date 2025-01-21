Рубіо заявив, що Україна та РФ для завершення війни повинні "від чогось відмовитися"

Марко Рубіо одразу після свого затвердження у Сенаті США на посаду державного секретаря висловився про завершення війни між Росією та Україною. Політик переконаний, що кожна зі сторін "повинна буде від чогось відмовитися".

У розмові з представниками ЗМІ Рубіо зізнався, що не може назвати орієнтовні часові рамки для припинення російсько-української війни.

Разом з тим він заявив, що кожна сторона для завершення конфлікту має у "чомусь" поступитися.

Рубіо також чітко визнав Росію агресором у цій війні.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це досить зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент (Дональд Трамп, - ред.), він хоче бути президентом, який сприяє миру та припиняє конфлікти, і це теж буде складно", - сказав майбутній держсекретар США.

За його словами, це "складні речі", і він "не може встановити часові рамки".

Проте, додав Рубіо, він може "сказати, що кожного разу, коли ви припиняєте конфлікт між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожній стороні доведеться поступитися в чомусь".

Однак між тим американський політик не став говорити, якою саме може бути поступка з боку України.

"Ми не будемо забігати наперед, говорячи про переговори, і про те, що ці переговори на такому рівні, з такими ставками, найкраще проводити дипломатичним шляхом, а не на публічних форумах. І, очевидно, залученим країнам, як росіянам, так і українцям, доведеться приймати остаточні рішення щодо того, на що вони погодилися", - заявив Рубіо.

Відповідаючи на запитання, як скоро можуть розпочатися переговори та припинення вогню, він зазначив, що "це буде головним пріоритетом президента, тому це буде майже негайно".

"Фактично, дещо з цього вже почалося. Можна сподіватися, що деякі основи вже закладено, але це буде складно. Я маю на увазі, що це складний і кривавий конфлікт, і йому потрібно покласти край", - наголосив Рубіо.

Він додав, що "Росія є агресором у цьому конфлікті, але цю війну потрібно закінчити".