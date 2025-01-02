Трамп може бути вирішальним у завершенні війни з Росією, - Зеленський
Обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України. Він може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі телемарафону.
"Трамп може бути вирішальним. Для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може", - сказав Зеленський.
Президент нагадав, що у нього вже було декілька розмов з Трампом.
"Він, я вважаю, що сильний та непердбачуваний. Я хотів би, щоб непередбачуваність Трампа стосувалася Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда", - зазначив Зеленський.
Наміри Трампа завершити війну РФ проти України
Нагадаємо, Дональд Трамп ще під час президентської передвиборчої кампанії у США заявляв про свій намір завершити війну Росії проти України. Зокрема, він стверджував, що зможе це зробити у перший день свого президентства.
Також повідомлялося, що у вересні Трамп обіцяв Зеленському, що хоче домогтися "справедливої угоди для всіх".
У грудня американська преса писала, що команда Трампа обговорює з Білим домом і чиновниками України завершення війни.
Детальніше про те, що Трамп готує Україні та чи є шанси на закінчення війни у 2025 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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