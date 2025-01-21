Трамп рассказал о планах встречи с Путиным: "война РФ и Украины не должна была начинаться"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что война между РФ и Украиной должна завершиться "как можно быстрее". И рассказал о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

После своей инаугурации 20 января Трамп в Овальном кабинете высказался в разговоре с журналистами о намерениях добиться завершения российско-украинской войны.

"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", - сказал новый президент США.

Вспоминая свои заявления как кандидата на президентских выборах о том, что он может положить конец войне в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, Трамп отметил, что у него еще есть полдня, чтобы достичь цели.

Также Трамп рассказал, что планирует встретиться с главой Кремля Путиным после того, как переговоры между командами будут налажены. И добавил, что процесс уже идет.