ua en ru
Вт, 21 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп рассказал о планах встречи с Путиным: "война РФ и Украины не должна была начинаться"

Вторник 21 января 2025 03:49
UA EN RU
Трамп рассказал о планах встречи с Путиным: "война РФ и Украины не должна была начинаться" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что война между РФ и Украиной должна завершиться "как можно быстрее". И рассказал о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

После своей инаугурации 20 января Трамп в Овальном кабинете высказался в разговоре с журналистами о намерениях добиться завершения российско-украинской войны.

"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", - сказал новый президент США.

Вспоминая свои заявления как кандидата на президентских выборах о том, что он может положить конец войне в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, Трамп отметил, что у него еще есть полдня, чтобы достичь цели.

Также Трамп рассказал, что планирует встретиться с главой Кремля Путиным после того, как переговоры между командами будут налажены. И добавил, что процесс уже идет.

Отметим, перед этим избранный Трапом на пост нового госсекретаря Марко Рубио, кандидатуру которого уже согласовал Сенат США на голосовании, заявил, что не может установить временные рамки для прекращения войны между РФ и Украиной. Однако чиновник США отметил, что каждая сторона должна будет в "чем-то" уступить для достижения мира.

Ранее стало известно, что команда Трампа готовится к переговорам и встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для прекращения войны против Украины. Добавим, в Кремле также заявляли о готовности встречи с Трампом без всяких условий.

Также сообщалось, что по мнению украинского президента Зеленского, Трамп может быть решающим в завершении войны, и способен помочь остановить российского диктатора Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Дональд Трамп Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Зеленский об инаугурации Трампа: Украина готова работать с США для достижения мира
Зеленский об инаугурации Трампа: Украина готова работать с США для достижения мира
DAILY
Новая эра. Чего ждать Украине после инаугурации Трампа и начнутся ли мирные переговоры
Милан Лелич, Роман Кот Новая эра. Чего ждать Украине после инаугурации Трампа и начнутся ли мирные переговоры