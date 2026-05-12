Трамп назвав "команду мрії" на президентські вибори-2028

Під час виступу на заході на честь Тижня національної поліції Трамп схвально відгукнувся про Венса та Рубіо. Він назвав цей тандем "командою мрії", а вибір Джей Ді Венса - "ідеальним".

"Кому подобається Джей Ді Венс? Кому подобається Марко Рубіо? Чудово. Звучить як хороший вибір", - зазначив американський президент.

Перевірка Трампа

Водночас він наголосив, що його заява не означає автоматичного висування обох політиків у 2028 році. За даними політичних стратегів, президент США продовжує вивчати реакцію громадськості та спонсорів на потенційних кандидатів.

Зазначається, що такий підхід - постійна перевірка ставлення людей до оточення - є характерним стилем політичної діяльності Трампа.

Марко Рубіо вже брав участь у президентських перегонах у 2016 році, але програв праймеріз Дональду Трампу. Згодом він працював у Сенаті, поки не приєднався до другої адміністрації Трампа. У грудні він заявляв, що буде "одним із перших, хто підтримає" Венса, якщо той вирішить балотуватися в президенти.

Джей Ді Венс також займав посаду сенатора до того, як став віцепрезидентом. Поки що жоден із політиків офіційно не оголосив про старт власної кампанії на 2028 рік.