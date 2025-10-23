Трамп розповів, у чому головна проблема передачі ракет Tomahawk Україні

За словами Трампа, головною перешкодою для передачі Tomahawk є необхідність довгого навчання. Він уточнив, що оператору потрібно щонайменше пів року, а в середньому близько року, щоб освоїти управління ракетою.

Навчання включає вивчення систем управління, відпрацювання процедур цілевказівки, тренування на симуляторах і комплексні спільні навчання. Така підготовка робить швидкі поставки зброї Україні вкрай складними.

Що відомо про ракети Tomahawk

Tomahawk - це сімейство американських дозвукових крилатих ракет високої точності, які можуть використовуватися як у стратегічних, так і тактичних цілях. Вони призначені для запуску з підводних човнів, надводних кораблів і наземних платформ. Ракети здатні летіти на мінімальній висоті, огинаючи рельєф місцевості, що робить їх малопомітними для противника.