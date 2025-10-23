Трамп рассказал, в чем главная проблема передачи ракет Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, подчеркнув, что их освоение требует значительного времени и что применение этих систем ограничено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Clash Report.
По словам Трампа, главным препятствием для передачи Tomahawk является необходимость долгого обучения. Он уточнил, что оператору требуется минимум полгода, а в среднем около года, чтобы освоить управление ракетой.
Обучение включает изучение систем управления, отработку процедур целеуказания, тренировки на симуляторах и комплексные совместные учения. Такая подготовка делает быстрые поставки оружия Украине крайне сложными.
Tomahawk — представляет собой семейство американских дозвуковых крылатых ракет высокой точности, которые могут использоваться как в стратегических, так и тактических целях. Они предназначены для запуска с подводных лодок, надводных кораблей и наземных платформ. Ракеты способны лететь на минимальной высоте, огибая рельеф местности, что делает их малозаметными для противника.
Напоминаем, что по оценке директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, США способны передать Украине лишь порядка 20–50 крылатых ракет Tomahawk. Однако такие поставки вряд ли переломят ход боевых действий: ракеты большой дальности могут дополнить возможности украинских беспилотников и других крылатых систем, но их количество и потенциал останутся ограниченными и не обеспечат продолжительных глубоких ударов по территории РФ.
Отметим, что Украина положительно воспринимает сигналы из США о возможной передаче ракет Tomahawk, при этом детали их применения в настоящий момент согласовываются совместными командами двух стран,