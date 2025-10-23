Трамп розповів, у чому головна проблема передачі ракет Tomahawk Україні
Президент США Дональд Трамп прокоментував передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, наголосивши, що їхнє освоєння потребує значного часу і що застосування цих систем обмежене.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Clash Report.
За словами Трампа, головною перешкодою для передачі Tomahawk є необхідність довгого навчання. Він уточнив, що оператору потрібно щонайменше пів року, а в середньому близько року, щоб освоїти управління ракетою.
Навчання включає вивчення систем управління, відпрацювання процедур цілевказівки, тренування на симуляторах і комплексні спільні навчання. Така підготовка робить швидкі поставки зброї Україні вкрай складними.
Що відомо про ракети Tomahawk
Tomahawk - це сімейство американських дозвукових крилатих ракет високої точності, які можуть використовуватися як у стратегічних, так і тактичних цілях. Вони призначені для запуску з підводних човнів, надводних кораблів і наземних платформ. Ракети здатні летіти на мінімальній висоті, огинаючи рельєф місцевості, що робить їх малопомітними для противника.
Нагадуємо, що за оцінкою директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, США здатні передати Україні лише близько 20-50 крилатих ракет Tomahawk. Однак такі поставки навряд чи переламають перебіг бойових дій: ракети великої дальності можуть доповнити можливості українських безпілотників та інших крилатих систем, але їхня кількість і потенціал залишаться обмеженими та не забезпечать тривалих глибоких ударів по території РФ.
Зазначимо, що Україна позитивно сприймає сигнали зі США про можливе передання ракет Tomahawk, водночас деталі їхнього застосування зараз узгоджуються спільними командами двох країн,