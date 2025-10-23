Трамп рассказал, в чем главная проблема передачи ракет Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, подчеркнув, что их освоение требует значительного времени и что применение этих систем ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Clash Report.

По словам Трампа, главным препятствием для передачи Tomahawk является необходимость долгого обучения. Он уточнил, что оператору требуется минимум полгода, а в среднем около года, чтобы освоить управление ракетой.

Обучение включает изучение систем управления, отработку процедур целеуказания, тренировки на симуляторах и комплексные совместные учения. Такая подготовка делает быстрые поставки оружия Украине крайне сложными.

Что известно о ракетах Tomahawk

Tomahawk — представляет собой семейство американских дозвуковых крылатых ракет высокой точности, которые могут использоваться как в стратегических, так и тактических целях. Они предназначены для запуска с подводных лодок, надводных кораблей и наземных платформ. Ракеты способны лететь на минимальной высоте, огибая рельеф местности, что делает их малозаметными для противника.