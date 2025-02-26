Трамп розповів, чи надаватимуть США військову допомогу Україні в майбутньому

Під час розмови з представниками ЗМІ у Білому домі президенту США поставили питання про те, чи буде він надавати допомогу Україні військового характеру у майбутньому, зокрема після підписання Вашингтоном та Києвом угоди щодо українських корисних копалин.

"Європа буде значною мірою відповідальна за це", - сказав на це американський лідер.

На уточнення про те, що президент Франції Емманюель Макрон звертався за американською підтримкою в забезпеченні гарантій безпеки Україні, Трамп відповів, що "переговори тривають".

"Я не думаю, що це (безпекові гарантії для України, - ред.) буде проблемою, багато хто хоче до цього долучитись. Я говорив із Росією, здається, для них це не є проблемою, я думаю, вони це розуміють", - заявив президент США.

На уточнююче питання про надання Україні засобів ППО глава Білого дому відповів, що це також має бути насамперед відповідальністю Європи. Він знову повторив, що у нього були "дуже хороші розмови" з Україною та РФ.

Питання щодо допомоги Україні від США

Нагадаємо, після приходу Дональда Трампа на посаду президента США після листопадових виборів у 2024 році з'явилося питання щодо загрози припинення допомоги Україні з боку Штатів.

У середині лютого Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу. Однак він зазначив, що "гроші мають бути забезпечені".

23 лютого під час виступу на прес-конференції в Києві президент України Володимир Зеленський оцінив наслідки припинення допомоги США. Він зазначив, що мова йде про 20%.

Також Зеленський розповів, що зараз Україна отримує військову допомогу, проголосовану і виділену ще до Трампа.

"Ми вдячні, що її не зупинили, але через сповільнення постачання, вона все ще йде… 15 млрд доларів в дорозі, тому нічого не зупинено, але нічого нового і не проголошено", - сказав 23 лютого президент України.