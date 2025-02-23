Зеленський відповів, наскільки зменшиться допомога без підтримки США

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час прес-конференції.

Президент зазначив, що Україна все ж розраховує на продовження підтримки.

"Критичні наслідки? Уявіть собі, що на 20% стало менше допомоги. Робіть висновки", - сказав він.

Допомога Україні від США

США постійно підтримують Україну у війні проти України. Після приходу Дональда Трампа на посаду президента США після листопадових виборів, існувала загроза припинення допомоги.

У середині лютого Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу. Однак він зазначив, що "гроші мають бути забезпечені".

Після нещодавньої різкої зміни риторики щодо України і зокрема нелісих "епітетів" на адресу Зеленського, Трамп стверджував, що США нібито витратили 350 млрд доларів на підтримку України, але ця цифра значно перевищує фактичну суму.

Своєю чергою, Пентагон спростував заяву Трампа про витрачені 350 млрд доларів на Україну. Зокрема, Deutsche Welle і Newsweek зазначають, що фактична допомога США Україні становить близько 203 млрд доларів.

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