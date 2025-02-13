Трамп обіцяє продовжувати допомогу Україні, "бо інакше Путін би подумав, що виграв"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу. Проте він зазначив, що "гроші мають бути забезпечені".

Трамп запевнив, що буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

Виступаючи перед журналістами після телефонних розмов з російським диктатором і президентом України, Трамп заявив, що дата зустрічі з Путіним ще не призначена, але зустрічі відбудуться "і тут, і там". За його словами, перші переговори пройдуть, ймовірно, у Саудівській Аравії в "не надто віддаленому майбутньому".

На запитання журналістів про допомогу для України, президент США наголосив, що "але гроші мають бути забезпечені". Трамп звинуватив колишню адміністрацію у тому, що вона "безглуздо" передавала гроші Україні, а він планує отримати гарантії повернення грошей.

"Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісноземельні (метали, - ред.), у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені", - сказав Трамп, додавши, що "українці на це погодились".

Президент США стверджує, що Україна отримала допомоги на суму 350 млрд доларів від Вашингтона. За даними Пентагону, з початку правління адміністрації Джо Байдена, США виділили понад 66,5 млрд доларів на військову допомогу Україні.

Також Трамп заявив, що, на його думку, Європа надала Україні 100 млрд доларів у вигляді позики. За інформацією Пентагону, допомога групи "Рамштайн" з квітня 2022 року становить понад 126 млрд доларів.