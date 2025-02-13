Трамп обіцяє продовжувати допомогу Україні, "бо інакше Путін би подумав, що виграв"
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу. Проте він зазначив, що "гроші мають бути забезпечені".
Таку заяву Трамп зробив пресконференції у Білому домі 12 лютого, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Трамп запевнив, що буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".
Виступаючи перед журналістами після телефонних розмов з російським диктатором і президентом України, Трамп заявив, що дата зустрічі з Путіним ще не призначена, але зустрічі відбудуться "і тут, і там". За його словами, перші переговори пройдуть, ймовірно, у Саудівській Аравії в "не надто віддаленому майбутньому".
На запитання журналістів про допомогу для України, президент США наголосив, що "але гроші мають бути забезпечені". Трамп звинуватив колишню адміністрацію у тому, що вона "безглуздо" передавала гроші Україні, а він планує отримати гарантії повернення грошей.
"Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісноземельні (метали, - ред.), у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені", - сказав Трамп, додавши, що "українці на це погодились".
Президент США стверджує, що Україна отримала допомоги на суму 350 млрд доларів від Вашингтона. За даними Пентагону, з початку правління адміністрації Джо Байдена, США виділили понад 66,5 млрд доларів на військову допомогу Україні.
Також Трамп заявив, що, на його думку, Європа надала Україні 100 млрд доларів у вигляді позики. За інформацією Пентагону, допомога групи "Рамштайн" з квітня 2022 року становить понад 126 млрд доларів.
Мирні ініціативи Трампа
Нагадаємо, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони, серед іншого, обговорювали війну в Україні.
Після цього Трамп також поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави держави, вони з Трампом домовились про подальші контакти та зустрічі.
Після цьому Трамп повторив тезу глави Пентагону про те, що США вважають "непрактичним" членство України в НАТО. Тоді ж американський президент зазначив, що США продовжать надавати допомогу Україні, "але хочуть, щоб вона була безпечною".
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