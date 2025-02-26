Трамп рассказал, будут ли США оказывать военную помощь Украине в будущем

Во время разговора с представителями СМИ в Белом доме президенту США задали вопрос о том, будет ли он оказывать помощь Украине военного характера в будущем, в частности после подписания Вашингтоном и Киевом соглашения по украинским полезным ископаемым.

"Европа будет в значительной степени ответственна за это", - сказал на это американский лидер.

На уточнение о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон обращался за американской поддержкой в обеспечении гарантий безопасности Украине, Трамп ответил, что "переговоры продолжаются".

"Я не думаю, что это (гарантии безопасности для Украины, - ред.) будет проблемой, многие хотят к этому присоединиться. Я говорил с Россией, кажется, для них это не является проблемой, я думаю, они это понимают", - заявил президент США.

На уточняющий вопрос о предоставлении Украине средств ПВО глава Белого дома ответил, что это также должно быть прежде всего ответственностью Европы. Он снова повторил, что у него были "очень хорошие разговоры" с Украиной и РФ.

Вопрос о помощи Украине от США

Напомним, после прихода Дональда Трампа на пост президента США после ноябрьских выборов в 2024 году появился вопрос об угрозе прекращения помощи Украине со стороны Штатов.

В середине февраля Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь. Однако он отметил, что "деньги должны быть обеспечены".

23 февраля во время выступления на пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский оценил последствия прекращения помощи США. Он отметил, что речь идет о 20%.

Также Зеленский рассказал, что сейчас Украина получает военную помощь, проголосованную и выделенную еще до Трампа.

"Мы благодарны, что ее не остановили, но из-за замедления поставок, она все еще идет... 15 млрд долларов в пути, поэтому ничего не остановлено, но ничего нового и не провозглашено", - сказал 23 февраля президент Украины.