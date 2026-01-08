Трамп розпорядився вивести США з десятків міжнародних організацій: одна з них - з України

Венеційська комісія - це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, офіційна назва якого Європейська комісія "За демократію через право".
Вона надає правові висновки щодо проєктів конституцій, законів і реформ, оцінюючи їх відповідність європейським стандартам демократії, верховенства права та прав людини.
Для України Венеційська комісія має ключове значення, оскільки її рекомендації неодноразово використовувалися під час конституційних змін, судової, виборчої та антикорупційної реформ, а також у процесі євроінтеграції.
Висновки комісії слугують орієнтиром для української влади та міжнародних партнерів і впливають на оцінку реформ з боку ЄС та Ради Європи.
Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів
Це орган, створений ООН для продовження діяльності колишніх міжнародних трибуналів, зокрема для колишнього Югославського трибуналу та Руанди, після їхнього завершення.
Механізм забезпечує залишкові функції: проведення апеляцій, розгляд справ щодо тих, хто не був засуджений раніше, а також збереження архівів, матеріалів слідства та вироків.
Він підтримує правосуддя і притягнення до відповідальності за тяжкі воєнні злочини та злочини проти людяності навіть після офіційного закриття основних трибуналів.