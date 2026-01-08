Трамп розпорядився вивести США з десятків міжнародних організацій: одна з них - з України

"Меморандум наказує всім виконавчим департаментам й агентствам припинити брати участь і фінансувати 35 організацій, що не входять до складу Організації Об’єднаних Націй, і 31 установу ООН, які діють всупереч національним інтересам, безпеці, економічному процвітанню чи суверенітету США", - йдеться в повідомленні.

Згідно з указом Трампа, США припиняють участь, зокрема, в Європейському центрі з протидії гібридним загрозам, Міжнародному інституті правосуддя та верховенства права, Венеційській комісії, Комісії з питань екологічного співробітництва, а також у Міжнародному агентстві з відновлюваної енергетики.

У переліку також зазначено рамкову конвенцію ООН зі зміни клімату та Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів.

У документі згадується Україна.

США виходять з Українського науково-технологічного центру - міжнародної організації, створеної на початку 1990-х років у період ядерного та хімічного роззброєння України.

Центр був заснований з метою запобігання поширенню знань, технологій і матеріалів, пов’язаних зі зброєю масового знищення.

Венеціанська комісія