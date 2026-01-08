Трамп распорядился вывести США из десятков международных организаций: одна из них - из Украины

"Меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам прекратить участвовать и финансировать 35 организаций, не входящих в состав Организации Объединенных Наций, и 31 учреждение ООН, которые действуют вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США", - говорится в сообщении.

Согласно указу Трампа, США прекращают участие, в частности, в Европейском центре по противодействию гибридным угрозам, Международном институте правосудия и верховенства права, Венецианской комиссии, Комиссии по вопросам экологического сотрудничества, а также в Международном агентстве по возобновляемой энергетике.

В перечне также указаны рамочная конвенция ООН по изменению климата и Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов.

В документе упоминается Украина.

США выходят из Украинского научно-технологического центра - международной организации, созданной в начале 1990-х годов в период ядерного и химического разоружения Украины.

Центр был основан с целью предотвращения распространения знаний, технологий и материалов, связанных с оружием массового уничтожения.

Венецианская комиссия