Трамп распорядился вывести США из десятков международных организаций: одна из них - из Украины

Венецианская комиссия - это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, официальное название которого Европейская комиссия "За демократию через право".
Она предоставляет правовые заключения по проектам конституций, законов и реформ, оценивая их соответствие европейским стандартам демократии, верховенства права и прав человека.
Для Украины Венецианская комиссия имеет ключевое значение, поскольку ее рекомендации неоднократно использовались во время конституционных изменений, судебной, избирательной и антикоррупционной реформ, а также в процессе евроинтеграции.
Выводы комиссии служат ориентиром для украинской власти и международных партнеров и влияют на оценку реформ со стороны ЕС и Совета Европы.
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов
Это орган, созданный ООН для продолжения деятельности бывших международных трибуналов, в частности для бывшего Югославского трибунала и Руанды, после их завершения.
Механизм обеспечивает остаточные функции: проведение апелляций, рассмотрение дел в отношении тех, кто не был осужден ранее, а также сохранение архивов, материалов следствия и приговоров.
Он поддерживает правосудие и привлечение к ответственности за тяжкие военные преступления и преступления против человечности даже после официального закрытия основных трибуналов.