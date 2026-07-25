Трамп распорядился прекратить удары по Ирану, - Axios
Президент США Дональд Трамп после 13 дней атак по Ирану приказал прекратить удары по иранской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам источников, Трамп ежедневно в течение двух недель после обеда одобрял планы ударов, представленные военными. Далее эти удары выполнялись в течение нескольких часов.
В пятницу 24 июля Трамп получил аналогичный план, однако не дал на него "зеленый свет". Вместо этого он приказал военным не наносить удары.
Вскоре в тот же день после распоряжения, Трамп сказал журналистам в Белом доме, что у него есть возможность продолжить удары или даже обострить их, включая "ликвидацию всего", что есть у Ирана.
При этом дал понять, что считает "более разумной стратегией" "заключить сделку" с Ираном.
"Мы сейчас ведем переговоры с иранцами. Думаю, с каждым днем их намерения становятся все серьезнее. Мы готовы к бою, но мы ведем с ними переговоры", - сказал Трамп.
В тот же день у лидера США состоялся ужин с журналистами из пула Белого дома. Это был тот ужин, который несколько месяцев назад был сорван из-за стрельбы. Во время общения с прессой Трамп вчера сказал, что по его мнению, Иран в данный момент не готов к сделке, "но я готов выслушать".
Как пишет издание, решение Трампа отражает как его готовность предоставить больше пространства для дипломатии, так и признание того, что нынешний уровень ударов США достиг предела своей эффективности (если конечно речь не идет о возобновлении масштабных боевых действий).
На данный момент неясно, был ли приказ Трампа в пятницу разовым или же "затишье" продолжится. Но в случае, если он отдаст приказ о возобновлении ударов, армия США может мобилизоваться в короткие сроки.
Источники говорят, что американские военные все еще готовят планы возможного возобновления крупных боевых действий, но Трамп пока не отдал приказов двигаться в этом направлении.
К слову, приказ Трампа прекратить огонь был отдан через несколько часов после того, как в Тегеран прибыла оманская делегация для переговоров о новом порядке открытия Ормузкого пролива.
По словам источников, прогресс в переговорах и сделка между Оманом и Ираном может быть достигнута в течение выходных. Затем Трампу придется решить, принимать ли предложенную сделку.
Израиль ожидал присоединится к атакам
Согласно израильским источникам, Министерство безопасности и Армия обороны Израиля ожидали в пятницу очередного раунда американских ударов и даже готовились к тому, что массированная атака США могла бы спровоцировать ответный удар по Израилю.
Кабмин и военные не были уверены полность, что предпримут США, поэтому готовились к масштабной бомбардировке и оставались в состоянии повышенной готовности.
Но в итоге в пятницу вечером израильтяне получили уведомление о том, что Трамп не одобрил новые удары.
Война между США и Ираном
Напомним, на днях Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления масштабной военной операции против Ирана. По его словам, удары в ходе потенциальной новой операции будут масштабнее, чем весной.
Также мы писали, что Трамп рассказал, за какой счет будет возмещаться ущерб тем суднам, которые атаковал Иран. По словам лидера США, для этого будут использованы замороженные иранские активы.