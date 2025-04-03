Трамп оголошує надзвичайний стан у США для захисту економіки

Президент США Дональд Трамп оголошує надзвичайний стан у країні, щоб захистити суверенітет і зміцнити національну та економічну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний бюлетень на сайті Білого дому.

Зазначається, що під час виступу в Рожевому саду біля Білого дому, Трамп заявив, що зовнішньоторговельна та економічна практика створила надзвичайну ситуацію національного масштабу. Його указ запроваджує відповідні тарифи для зміцнення міжнародної економічної позиції США та захисту американських працівників.

Суттєвий і постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами США призвів до виснаження виробничої бази країни, відсутності стимулів для нарощування передових вітчизняних виробничих потужностей, підриву критично важливих ланцюгів поставок і залежності оборонно-промислової бази США від іноземних супротивників.

Президент Трамп посилається на свої повноваження відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA), щоб вирішити національну надзвичайну ситуацію, спричинену великим і постійним дефіцитом торгівлі. Він був спричинений відсутністю взаємності у торговельних відносинах США та інших шкідливих політиках, таких як валютні маніпуляції та непомірні податки на додану вартість (VAT), увічнені іншими країнами.

Таким чином, з огляду на ситуацію та використовуючи свої повноваження IEEPA, президент Трамп запровадить 10% тариф для всіх країн. Рішення набуде чинності 5 квітня 2025 року о 12:01 за Північноамериканським східним часом.

Крім того, Трамп запровадить індивідуальне взаємне підвищення тарифів для країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит. Усі інші країни й надалі підлягатимуть початковому базовому тарифу в розмірі 10%. Це набуде чинності 9 квітня 2025 року о 12:01 за Північноамериканським східним часом.

"Ці тарифи залишатимуться чинними, доки президент Трамп не визначить, що загроза, яку становить торговельний дефіцит і основне невзаємне ставлення, буде задоволена, вирішена або пом’якшена", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що президент Трамп відмовляється дозволити використовувати Сполучені Штати у своїх інтересах і вважає, що тарифи необхідні для забезпечення справедливої торгівлі, захисту американських робітників і скорочення торговельного дефіциту - це надзвичайна ситуація.

"Дослідження неодноразово показували, що тарифи можуть бути ефективним інструментом для зменшення або усунення загроз, які погіршують національну безпеку США та досягнення економічних і стратегічних цілей", - йдеться в інформаціному бюлетені Білого дому.