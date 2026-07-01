Трамп розкрив секрет свого збагачення під час президентства в США

Трамп пояснив причину свого збагачення

Трамп заявив 1 липня, що не має жодного відношення до своїх особистих фінансів. Хоча днем раніше він повідомляв про прибуток у розмірі понад 1,4 мільярда доларів від криптовалютних проєктів своєї родини.

Президент США зазначив, що причиною збагачення багатьох американців є зростання американського фондового ринку.

"Я не втручаюся... У нас є фонди, які керують моїми грошима", - сказав Трамп журналістам на об'єднаній базі Ендрюс, готуючись до вильоту до Північної Дакоти.

Що в декларації Трампа

Щорічна декларація президента США за 2025 рік, подана до Управління з етики уряду країни, показала прибутки його компанії. Це майже 800 мільйонів доларів від World Liberty Financial - криптовалютного підприємства, співзасновниками якого є сини Трампа.

Президент ділить доходи з членами родини:

понад 520 мільйонів доларів від продажу криптовалютних токенів,

понад 250 мільйонів доларів від продажу часток у бізнесі World Liberty.

"Знаєте, чому я отримую прибуток? Тому що фондовий ринок зростає, всі одержують прибуток", - зауважив Трамп.