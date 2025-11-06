ua en ru
Ми перетворюємо США на біткойн-наддержаву: Трамп зробив заяву про криптовалюту

США, Четвер 06 листопада 2025 01:45
Ми перетворюємо США на біткойн-наддержаву: Трамп зробив заяву про криптовалюту Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп висловив намір перетворити США на біткойн-наддержаву та криптостолицю світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа на Американському бізнес-форумі в Маямі.

"Ми перетворюємо США на біткойн-наддержаву, криптостолицю світу", - сказав Трамп.

Він додав, що якщо Сполучені Штати не займуться криптовалютою, це захоче зробити Китай.

"Ми значно випереджаємо Китай. Але якщо ми не розвинемо криптовалюту правильно, це зробить Китай. Вони вже починають і хочуть зробити більше", - сказав Трамп.

За його словами, якщо США не візьмуться за це, втратять величезну галузь.

Падіння біткойна

Ці слова Дональда Трампа прозвучали на тлі просідання біткойна.

Згідно з даними криптобіржі Binance 5 листопада, біткоїн тимчасово подешевшав до 99 908 доларів, після чого відновився до 101 400 доларів. Це перше падіння нижче психологічної позначки з 23 червня 2025 року.

Ринок продовжує рух низхідним трендом, що почався після обвалу 10 жовтня, коли близько 19 мільярдів доларів було виведено з криптоіндустрії.

Падіння біткойна відбилося на котируваннях компаній, пов'язаних з майнінгом. Більшість тиків впали на кілька відсотків, попри раніше зафіксовані високі прибутки.

Інвестори фіксують збитки, а загальний інтерес до криптосектору тимчасово знижується на тлі високої волатильності.

Вплив Трампа на крипторинок

Варто зазначити, що саме політика Трампа раніше дала криптовалютам новий імпульс. Адже президент США:

  • почав відкрито звертатися до криптоспільноти;

  • запустив власний мем-койн;

  • заявив про створення стратегічного резерву США в біткойні;

  • дозволив включати криптовалюту в пенсійні плани, після чого біткойн оновив історичний максимум у $124 000.

