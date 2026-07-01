Трамп раскрыл секрет своего обогащения во время президентства в США

Трамп объяснил причину своего обогащения

Трамп заявил 1 июля, что не имеет никакого отношения к своим личным финансам. Хотя днем ранее он сообщал о прибыли в размере более 1,4 млрд долларов от криптовалютных проектов своей семьи.

Президент США отметил, что причиной обогащения многих американцев является рост американского фондового рынка.

"Я не вмешиваюсь... У нас есть фонды, которые управляют моими деньгами", - сказал Трамп журналистам на объединенной базе Эндрюс, готовясь к вылету в Северную Дакоту.

Что в декларации Трампа

Ежегодная декларация президента США за 2025 год, представленная в Управление по этике правительства страны, показала доходы его компании. Это почти 800 миллионов долларов от World Liberty Financial - криптовалютного предприятия, соучредителями которого являются сыновья Трампа.

Президент делит доходы с членами семьи:

более 520 миллионов долларов от продажи криптовалютных токенов,

более 250 миллионов долларов от продажи долей в бизнесе World Liberty.

"Знаете, почему я получаю прибыль? Потому что фондовый рынок растет, все получают прибыль", - отметил Трамп.