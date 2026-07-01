Трамп раскрыл секрет своего обогащения во время президентства в США

Президент США Дональд Трамп неожиданно отреагировал на вопросы журналистов по поводу его состояния за время президентства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Трамп заявил 1 июля, что не имеет никакого отношения к своим личным финансам. Хотя днем ранее он сообщал о прибыли в размере более 1,4 млрд долларов от криптовалютных проектов своей семьи.
Президент США отметил, что причиной обогащения многих американцев является рост американского фондового рынка.
"Я не вмешиваюсь... У нас есть фонды, которые управляют моими деньгами", - сказал Трамп журналистам на объединенной базе Эндрюс, готовясь к вылету в Северную Дакоту.
Ежегодная декларация президента США за 2025 год, представленная в Управление по этике правительства страны, показала доходы его компании. Это почти 800 миллионов долларов от World Liberty Financial - криптовалютного предприятия, соучредителями которого являются сыновья Трампа.
Президент делит доходы с членами семьи:
"Знаете, почему я получаю прибыль? Потому что фондовый рынок растет, все получают прибыль", - отметил Трамп.
Ранее Трамп задекларировал прибыль от криптовалютных проектов семьи – более 1,4 млрд долларов. То есть львиная доля дохода президента США поступает от цифровых активов.
Совокупный капитал семьи Трампа составляет около 6,8 млрд долларов. Рост доходов от криптовалют частично компенсировал падение рыночной стоимости Trump Media & Technology Group, материнской компании соцсети Truth Social.
Трамп хочет превратить США в биткойн-сверхдержаву и криптостолицу мира. По словам президента, его страна должна опередить Китай в этой области.