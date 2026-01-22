Родина Трампа за рік заробила 1,4 млрд доларів на крипті: які статки тепер у президента

Родина президента США Дональда Трампа дедалі активніше заробляє на криптовалютах, і вже близько п’ятої частини її статків пов’язані з цифровими активами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За оцінками агентства, сукупний капітал родини Трампа становить близько 6,8 млрд доларів, з яких приблизно 1,4 млрд доларів припадає на криптовалютні проєкти. Це найбільша частка цифрових активів у структурі сімейного багатства Трампів за весь час.

Зростання криптовалютної складової забезпечили кілька проєктів, пов’язаних із родиною президента США. Серед них - World Liberty Financial, децентралізована фінансова платформа з власним токеном, а також American Bitcoin Corp, компанія з майнінгу біткоїна. Окрім цього, частину доходів принесли мемкоїни та інші цифрові токени, асоційовані з ім’ям Трампа.

Bloomberg зазначає, що такий зсув у бік криптовалют свідчить про зміну інвестиційної стратегії родини - від традиційної нерухомості, ліцензійних угод і брендингу до високоризикових цифрових активів.

Водночас загальний обсяг статків родини залишається відносно стабільним. Зростання доходів від криптовалют частково компенсувало втрати в інших напрямах бізнесу, зокрема падіння ринкової вартості Trump Media & Technology Group, материнської компанії соцмережі Truth Social.