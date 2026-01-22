Родина Трампа за рік заробила 1,4 млрд доларів на крипті: які статки тепер у президента
Родина президента США Дональда Трампа дедалі активніше заробляє на криптовалютах, і вже близько п’ятої частини її статків пов’язані з цифровими активами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За оцінками агентства, сукупний капітал родини Трампа становить близько 6,8 млрд доларів, з яких приблизно 1,4 млрд доларів припадає на криптовалютні проєкти. Це найбільша частка цифрових активів у структурі сімейного багатства Трампів за весь час.
Зростання криптовалютної складової забезпечили кілька проєктів, пов’язаних із родиною президента США. Серед них - World Liberty Financial, децентралізована фінансова платформа з власним токеном, а також American Bitcoin Corp, компанія з майнінгу біткоїна. Окрім цього, частину доходів принесли мемкоїни та інші цифрові токени, асоційовані з ім’ям Трампа.
Bloomberg зазначає, що такий зсув у бік криптовалют свідчить про зміну інвестиційної стратегії родини - від традиційної нерухомості, ліцензійних угод і брендингу до високоризикових цифрових активів.
Водночас загальний обсяг статків родини залишається відносно стабільним. Зростання доходів від криптовалют частково компенсувало втрати в інших напрямах бізнесу, зокрема падіння ринкової вартості Trump Media & Technology Group, материнської компанії соцмережі Truth Social.
Нагадаємо, минулого року статки президента США Дональда Трампа скоротилися на 500 млн доларів через запроваджені ним мита, що призвели до падіння світових ринків. Капітал американського лідера за тиждень знизився з 4,7 до 4,2 млрд доларів.