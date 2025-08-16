Трамп розкрив деталі переговорів з Путіним: багато на що погодились

Президент США Дональд Трам заявив, що на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним обговрювалось багато питань у яких Штати та Росія дійшли згоди.

Журналіст запитав Трампа, чи передбачатиме мирна угода Росії та України зокрема обміни територіями, гарантії безпеки тощо.

"Це те, про що ми говорили, і ми багато про що погодились", - сказав Трамп.

Водночас, журналіст нагадав, що Трамп говорив про "одне важливе питання", щодо якого не вдалось дійти згоди, і запитав чи готовий Трамп озвучити це питання.

"Ні, я б не хотів. Гадаю, хтось збирається оприлюднити це. Можливо, хтось інший це зробить, але я б волів спершу спробувати вирішити його. Я хочу подивитися, чи ми зможемо це зробити. Знаєте, це ще зовсім не завершена угода. І Україна має погодитися. Президент Зеленський має погодитися", - сказав Трамп.

Варто зауважити, що у цьому інтерв'ю Трамп заявив, що обговорював з Путіним як території, так і гарантії для України. Хоча напередодні Трамп запевнив європейських лідерів, що на зустрічі з Путіним не обговорюватиме території та вимагатиме його переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.