Трамп розкрив деталі переговорів з Путіним: багато на що погодились
Президент США Дональд Трам заявив, що на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним обговрювалось багато питань у яких Штати та Росія дійшли згоди.
Про це Трамп заявив в інтерв'ю журналісту Fox News, повідомляє РБК-Україна.
Журналіст запитав Трампа, чи передбачатиме мирна угода Росії та України зокрема обміни територіями, гарантії безпеки тощо.
"Це те, про що ми говорили, і ми багато про що погодились", - сказав Трамп.
Водночас, журналіст нагадав, що Трамп говорив про "одне важливе питання", щодо якого не вдалось дійти згоди, і запитав чи готовий Трамп озвучити це питання.
"Ні, я б не хотів. Гадаю, хтось збирається оприлюднити це. Можливо, хтось інший це зробить, але я б волів спершу спробувати вирішити його. Я хочу подивитися, чи ми зможемо це зробити. Знаєте, це ще зовсім не завершена угода. І Україна має погодитися. Президент Зеленський має погодитися", - сказав Трамп.
Варто зауважити, що у цьому інтерв'ю Трамп заявив, що обговорював з Путіним як території, так і гарантії для України. Хоча напередодні Трамп запевнив європейських лідерів, що на зустрічі з Путіним не обговорюватиме території та вимагатиме його переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.
"Обмін територіями"
Варто нагадати, що Трамп уже кілька разів заявляв про плани організувати "обмін територіями" між Україною і Росією.
Водночас, Axios із посиланням на джерела писало, що американський лідер вважає "обмін територіями" необхідною частиною угоди для завершення війни РФ проти України.
А ось The Wall Street Journal писало, що Путін вимагає виведення українських захисників з Донецької області для припинення вогню.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголошував, що він не буде виводити українських захисників із Донбасу. Також глава держави звертав увагу, що "обмін територій" - це дуже складне питання, яке потрібно розглядати разом із гарантіями безпеки для України.