ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп розкрив деталі переговорів з Путіним: багато на що погодились

Субота 16 серпня 2025 04:44
UA EN RU
Трамп розкрив деталі переговорів з Путіним: багато на що погодились Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трам заявив, що на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним обговрювалось багато питань у яких Штати та Росія дійшли згоди.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю журналісту Fox News, повідомляє РБК-Україна.

Журналіст запитав Трампа, чи передбачатиме мирна угода Росії та України зокрема обміни територіями, гарантії безпеки тощо.

"Це те, про що ми говорили, і ми багато про що погодились", - сказав Трамп.

Водночас, журналіст нагадав, що Трамп говорив про "одне важливе питання", щодо якого не вдалось дійти згоди, і запитав чи готовий Трамп озвучити це питання.

"Ні, я б не хотів. Гадаю, хтось збирається оприлюднити це. Можливо, хтось інший це зробить, але я б волів спершу спробувати вирішити його. Я хочу подивитися, чи ми зможемо це зробити. Знаєте, це ще зовсім не завершена угода. І Україна має погодитися. Президент Зеленський має погодитися", - сказав Трамп.

Варто зауважити, що у цьому інтерв'ю Трамп заявив, що обговорював з Путіним як території, так і гарантії для України. Хоча напередодні Трамп запевнив європейських лідерів, що на зустрічі з Путіним не обговорюватиме території та вимагатиме його переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Обмін територіями"

Варто нагадати, що Трамп уже кілька разів заявляв про плани організувати "обмін територіями" між Україною і Росією.

Водночас, Axios із посиланням на джерела писало, що американський лідер вважає "обмін територіями" необхідною частиною угоди для завершення війни РФ проти України.

А ось The Wall Street Journal писало, що Путін вимагає виведення українських захисників з Донецької області для припинення вогню.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголошував, що він не буде виводити українських захисників із Донбасу. Також глава держави звертав увагу, що "обмін територій" - це дуже складне питання, яке потрібно розглядати разом із гарантіями безпеки для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія