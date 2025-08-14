Трамп пообіцяв лідерам Європи не говорити з Путіним про українські території, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не обговорюватиме території та вимагатиме його переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання з посиланням на джерела, Трамп запевнив європейських лідерів під час телефонної розмови, що під час зустріч на Алясці не буде вести переговори щодо українських територій із Путіним і наполягатиме на зустрічі очільника Кремля із Зеленським.

Він повторив свою публічну заяву про те, що швидко дізнається, чи серйозно налаштований російський президент на переговори, і сказав, що США будуть готові зробити свій внесок у підтримку деяких гарантій безпеки, окрім повноцінного членства Києва в НАТО.

За словами джерел, президент США попередив, що застосує "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться на угоду про припинення вогню пізніше цього тижня.

Американський лідер заявив, що сподівається використати п'ятничну зустріч для організації "швидкої другої зустрічі" з українським президентом Володимиром Зеленським.

Президент Франції Еммануель Макрон після дзвінка наголосив, що будь-які рішення щодо території може ухвалювати лише Київ, і зараз на столі немає жодних "серйозних планів обміну територіями".

"Трамп дуже чітко заявив, що США хочуть досягти припинення вогню на цій зустрічі на Алясці", - сказав Макрон. За його словами, і європейці, і американці мають продовжувати підтримувати Україну до встановлення тривалого миру.

У розмові, що тривала близько години, брали участь лідери Німеччини, Франції, Польщі, Італії, Україна, генсек НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона назвала дзвінок "дуже хорошим" і таким, що зміцнив спільну позицію для України.

Трамп оцінив дискусію на "10 із 10" і заявив, що готовий відмовитися від другої зустрічі з Путіним, якщо вважатиме його позицію нещирою. Як один із варіантів місця для можливого тристороннього саміту між ним, Путіним і Зеленським обговорювалася Туреччина.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що Україна братиме участь у всіх подальших переговорах.

Як пише Bloomberg, європейські країни запевнили Трампа, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки для виконання будь-якої угоди. Якщо ж на зустрічі на Алясці не буде прогресу, союзники готові посилювати тиск на РФ.