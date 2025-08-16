ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным: на многое согласились

Суббота 16 августа 2025 04:44
UA EN RU
Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным: на многое согласились Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трам заявил, что на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным обсуждалось много вопросов в которых Штаты и Россия пришли к согласию.

Об этом Трамп заявил в интервью журналисту Fox News, сообщает РБК-Украина.

Журналист спросил Трампа, будет ли предусматривать мирное соглашение России и Украины в частности обмены территориями, гарантии безопасности и тому подобное.

"Это то, о чем мы говорили, и мы о многом согласились", - сказал Трамп.

В то же время, журналист напомнил, что Трамп говорил об "одном важном вопросе", по которому не удалось прийти к согласию, и спросил готов ли Трамп озвучить этот вопрос.

"Нет, я бы не хотел. Думаю, кто-то собирается обнародовать это. Возможно, кто-то другой это сделает, но я бы предпочел сначала попытаться решить его. Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Знаете, это еще совсем не завершенное соглашение. И Украина должна согласиться. Президент Зеленский должен согласиться", - сказал Трамп.

Стоит заметить, что в этом интервью Трамп заявил, что обсуждал с Путиным как территории, так и гарантии для Украины. Хотя накануне Трамп заверил европейских лидеров, что на встрече с Путиным не будет обсуждать территории и потребует его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Обмен территориями"

Стоит напомнить, что Трамп уже несколько раз заявлял о планах организовать "обмен территориями" между Украиной и Россией.

В то же время, Axios со ссылкой на источники писало, что американский лидер считает "обмен территориями" необходимой частью соглашения для завершения войны РФ против Украины.

А вот The Wall Street Journal писало, что Путин требует вывода украинских защитников из Донецкой области для прекращения огня.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что он не будет выводить украинских защитников из Донбасса. Также глава государства обращал внимание, что "обмен территорий" - это очень сложный вопрос, который нужно рассматривать вместе с гарантиями безопасности для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия