Трамп розкритикував помилування членів родини Байдена

Президент США Дональд Трамп розкритикував Джо Байдена за підписання указу про превентивне помилування членів своєї сім'ї. Причиною став той факт, що Байден підписав документ просто під час інавгураційної промови Трампа.

За словами нового президента, помічники заважали йому зробити інавгураційну промову більш "жорсткою" і закликали не включати до неї згадки про рішення Байдена помилувати членів сім'ї або про заплановані помилування низки обвинувачених у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Однак за кілька хвилин чинний президент, здавалося, суперечив сам собі, адже сказав прихильникам, що дізнався про помилування лише після того, як закінчив свою промову.

"Ви можете в це повірити? Його помилували - знаєте, чому він це зробив, коли я виступав? Тому що так я не міг говорити про це. Я виступав, я не знав, що він це зробив. Я закінчив свою промову, і вони сказали: "Сер, він помилував всю свою сім'ю". Я сказав: "О, чи можу я повернутися і поговорити про це?", - зазначив Трамп.

Президент США додав, що повернутися і сказати прихильникам про такий вчинок Байдена, "якось це було б не дуже елегантно".

"Наша перша леді сказала б: "Будь ласка, не робіть цього". У нас є багато часу, щоб поговорити про це, і ми це зробимо", - додав очільник Білого дому.