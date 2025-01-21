Трамп раскритиковал помилование членов семьи Байдена

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена за подписание указа о превентивном помиловании членов своей семьи. Причиной стал тот факт, что Байден подписал документ прямо во время инаугурационной речи Трампа.

По словам нового президента, помощники мешали ему сделать инаугурационную речь более "жесткой" и призывали не включать в нее упоминания о решении Байдена помиловать членов семьи или о запланированных помилованиях ряда обвиняемых по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Однако через несколько минут действующий президент, казалось, противоречил сам себе, ведь сказал сторонникам, что узнал о помиловании только после того, как закончил свою речь.

"Вы можете в это поверить? Его помиловали - знаете, почему он это сделал, когда я выступал? Потому что так я не мог говорить об этом. Я выступал, я не знал, что он это сделал. Я закончил свою речь, и они сказали: "Сэр, он помиловал всю свою семью". Я сказал: "О, могу ли я вернуться и поговорить об этом?", - отметил Трамп.

Президент США добавил, что вернуться и сказать сторонникам о таком поступке Байдена, "как-то это было бы не очень элегантно".

"Наша первая леди сказала бы: "Пожалуйста, не делайте этого". У нас есть много времени, чтобы поговорить об этом, и мы это сделаем", - добавил глава Белого дома.