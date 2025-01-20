Байден заздалегідь помилував кількох членів своєї сім'ї
Президент США Джо Байден вирішив помилувати низку своїх родичів. Він підписав відповідний указ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Згідно з указом, Байден вирішив помилувати:
- брата Джеймса Байдена;
- невістку Сару Байден;
- сестру Валері Байден Оуенс;
- шурина Джона Т. Оуенса;
- брата Френсіса Байдена.
Згідно з документом про помилування, Байден помилує своїх родичів за "будь-які ненасильницькі злочини проти Сполучених Штатів, які вони могли скоїти або в яких брали участь у період з 1 січня 2014 року по дату цього помилування".
Варто зауважити, що таке рішення Байден ухвалив в останні години свого президентства, день інавгурації Дональда Трампа.
Байден помилував низку чиновників
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден заздалегідь помилував колишніх і чинних американських чиновників.
Зокрема, це стосувалося колишнього колишнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, доктора Ентоні Фаучі, членів і співробітників комісії, що розслідувала напад на Капітолій 6 січня 2021 року.
На думку президента, їм може загрожувати кримінальне переслідування.
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