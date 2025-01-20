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Байден заздалегідь помилував кількох членів своєї сім'ї

Вашингтон, Понеділок 20 січня 2025 19:08
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Байден заздалегідь помилував кількох членів своєї сім'ї Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден вирішив помилувати низку своїх родичів. Він підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Згідно з указом, Байден вирішив помилувати:

  • брата Джеймса Байдена;
  • невістку Сару Байден;
  • сестру Валері Байден Оуенс;
  • шурина Джона Т. Оуенса;
  • брата Френсіса Байдена.

Згідно з документом про помилування, Байден помилує своїх родичів за "будь-які ненасильницькі злочини проти Сполучених Штатів, які вони могли скоїти або в яких брали участь у період з 1 січня 2014 року по дату цього помилування".

Варто зауважити, що таке рішення Байден ухвалив в останні години свого президентства, день інавгурації Дональда Трампа.

Байден помилував низку чиновників

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден заздалегідь помилував колишніх і чинних американських чиновників.

Зокрема, це стосувалося колишнього колишнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, доктора Ентоні Фаучі, членів і співробітників комісії, що розслідувала напад на Капітолій 6 січня 2021 року.

На думку президента, їм може загрожувати кримінальне переслідування.

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